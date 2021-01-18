Зюганов привился от коронавируса

https://static.news.ru/photo/754fedda-59ae-11eb-b9d3-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: kprf/vk.com

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что сделал себе прививку от коронавируса. По его словам, он долго обдумывал это решение, но в конечном итоге решился.

Я привился и считаю это правильным. Я долго [решался], но у меня тут есть свои заморочки, как у любого нормального человека, — отметил политик. Его слова приводит радио «Комсомольская правда».

Напомним, специальная форма для записи на вакцинацию от коронавируса появится на портале госуслуг к 31 января 2021 года. Там же после второй прививки можно будет оформить специальный сертификат о том, что вакцинация пройдена.

Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье 91-летний пенсионер сделал прививку от коронавируса. Таким образом, он является самым старшим пациентом, прошедшим вакцинацию.

После введения первого компонента вакцины у мужчины не обнаружились побочные эффекты. На текущий день он чувствует себя хорошо.

Массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции начинается в России 18 января. Об этом объявляла вице-премьер Татьяна Голикова.

Прежде в России проводилась масштабная вакцинация от смертоносной инфекции, которая затрагивала определённые категории граждан. В первую очередь прививались, в частности, медики и учителя. Прививки делались первой в мире зарегистрированной вакциной «Спутник V», которую создали в центре имени Гамалеи.