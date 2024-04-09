Звездная болезнь, алкоголь, измены: какие трудности были в жизни Кунгурова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вечером 8 апреля Telegram-каналы сообщили, что заслуженный артист России, оперный певец Евгений Кунгуров покончил с собой. Какие трудности были в жизни музыканта, что он рассказывал о пристрастии к алкоголю, звездной болезни и изменах первой жене?

Почему Кунгуров изменил жене

Еще до популярности Евгений Кунгуров женился на актрисе Натальи Троицкой, которая числилась в труппе театра «У Никитинских ворот». Перед тем, как пожениться, пара прожила вместе шесть лет.

После того как на артиста посыпались заказы, супруга попробовала себя в роли его директора, но, как рассказывал Кунгуров, ничего хорошего из этого не вышло.

«Рабочие конфликты превращались в ссоры. Решили, что мне лучше поискать на это место кого-то другого. Наташа поначалу расстроилась, но вскоре остыла. Занялась собой. Похорошела, помолодела. Всеми силами старался хоть как-то отблагодарить ее за все то, что в меня вложила. К тому моменту мы уже были женаты. После шести лет отношений решил, что пора их узаконить. Все вроде стало на круги своя. Но тут в моей жизни появилась другая женщина», — отмечал певец.

Кунгуров завел роман с певицей Еленой Максимовой, с которой познакомился в одном из телепроектов. К тому времени, по словам артиста, семейная жизнь дала трещину. Отношения с Натальей его не устраивали, он говорил, что перерос их.

«День, когда признался Наташе в измене, стал одним из самых страшных в моей жизни. <...> сел на край кровати и дрожащим голосом сказал: „Наташа, я встретил другую, изменил тебе. Ухожу“. А она, которая всегда была такой сильной, уверенной, смотрит на меня непонимающе: „А как же я?“ Дальше дикая истерика, слезы», — говорил Кунгуров в интервью Wday.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Как позже сам говорил Кунгуров, отношения с Максимовой стали для него «лакмусовой бумажкой» и он понял, что хочет от жизни. Сама же Елена считала, что это он добивался ее и ей никогда не хотелось этой связи.

Второй женой Кунгурова стала женщина по имени Ирина. У них родилось двое детей — сын и дочь. У пары была прекрасная семья, а девочка родилась два года назад.

Telegram-канал Mash писал, что Кунгуров и Ирина хотели развестись. По информации канала, летом 2023 года супруга артиста обратилась в Пресненский суд с иском о расторжении брака, однако заявление вернули с пометкой, что оно подано не по месту постоянной регистрации певца.

Что известно о звездной болезни и пристрастии к алкоголю артиста

В 2022 году в интервью Борису Корчевникову артист рассказал, что после громкого успеха в одном из музыкальных проектов его жизнь резко переменилась: начались корпоративы, выступления, первые заработки, первые хвалебные слова, «первое ощущение того, что ты, оказывается, гениальный». Затем последовали тщеславие, гордыня, банкеты, алкоголь. Поначалу артисту казалось, что он только немножко расслабится, и все.

Он признавался, что это было очень утешительно — из подающего надежды артиста превратиться за очень короткий период в звезду. Сразу решились все проблемы, закрылись долги, женщины стали смотреть по-другому. Незаметно музыкант подсел на лесть, всеобщее внимание, сладкую жизнь. Но в какой-то момент эти ощущения стали приносить дискомфорт, эмоциональный и физический.

Однажды, по признанию Кунгурова, он проснулся после корпоратива в сильном похмелье. А впереди ждал ответственный концерт, на котором должны были присутствовать первые лица государства. Этот непростой момент стал для него переломным.

«И я не могу встать. Я понимаю, что мне плохо. Конечно, я собрал себя в руки, я доехал, отработал этот концерт. Это было решающим моментом. Когда вечером вернулся после концерта домой, я упал на колени и впервые зарыдал. И закричал: «Господи, я не могу без Тебя с этим справиться. Помоги мне. Только Ты можешь меня из этого вытащить», — вспоминал музыкант.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Евгений Кунгуров на съемках шоу «Один в один!»

Через полгода Евгений нашел в себе силы завязать с таким образом жизни. Он уверен, что наравне с силой воли важную роль сыграла и первая искренняя молитва Богу.

Что известно о суициде певца

«112» со ссылкой на источник пишет, что Кунгуров покончил с собой в центре Москвы, незадолго до этого он написал о своих планах супруге.

«По нашим данным, заслуженный артист РФ написал супруге сообщение и пропал со связи. Позже тело Кунгурова было найдено возле его дома на Зоологической улице. В последнее время певец наблюдался у психиатра. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении канала.

По данным Telegram-канала SHOT, супруга Кунгурова примерно в половине восьмого вечера обратилась в службу спасения и заявила, что получила от мужа текстовое сообщение, в котором он угрожал совершить суицид в квартире в Пресненском районе столицы.

«После этого заслуженный артист РФ перестал отвечать на звонки. Взволнованная жена сразу же вызвала на место спасателей и полицию, прибывшие сотрудники нашли тело артиста у дома. Известно, что у Кунгурова были проблемы с психикой: официально на учете он не состоял, однако наблюдался у психиатра в частной клинике. На месте происшествия сейчас работают службы», — передает SHOT.

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