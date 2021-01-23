Журналистку Веру Рябицкую избили и задержали омоновцы в Петербурге

https://static.news.ru/photo/f71dc4f8-5d97-11eb-ab12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Корреспондентка The Insider Вера Рябицкая рассказала, что её избили и задержали во время её работы по освещению несанкционированной акции протеста на Сенатской площади Санкт-Петербурга.

Я была на площади Восстания, снимала протестующих, которые перекрывали дорогу. В это время появился ОМОН, полиция с дубинками, меня выхватили, избили, заволокли в автозак за волосы, несколько раз уронили, — рассказала своему изданию Рябицкая.

Она пояснила, что из-за одежды её приняли за мужчину и обращались крайне жёстко, оскорбляли, говорили «туда его, сюда его», кидали с места на место.

У меня выпали вещи, потом вернули только телефон и штатив, пауэрбанк не вернули, — уточнила она.

По словам журналистки, в автозаке с ней находились ещё около 20 человек, в том числе девушка, которой стало плохо, но ей отказались вызвать скорую. Рябицкая подчеркнула, что им не назвали причину задержания и не сказали, куда везут.

Позже журналист «Эха Москвы» в Петербурге Арсений Веснин, с которым она ехала в одном автозаке, написал, что их доставили в 35-й отдел полиции.

Как писал NEWS.ru, по данным «ОВД-Инфо», в российских городах полицейские задержали уже 1614 участников незаконных протестных акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. К 18:00 известно, что в отделения МВД Москвы доставлены уже 513 протестантов, на втором месте по числу задержанных — Санкт-Петербург (212), на третьем — Новосибирск (92). 49 человек задержали в Омске, 47 — в Казани, 44 — в Сочи, 35 — во Владивостоке.

В субботу во многих российских городах проходят акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Активисты штаба политика в соцсетях неоднократно призывали жителей страны выходить на митинги.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту.