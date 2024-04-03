Жители бегут, «азовцы» готовы к бою: когда и как Россия возьмет Харьков

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Вооруженные силы Украины

В личном Telegram-канале журналист и блогер Юрий Подоляка разместил видео, на котором, по его словам, снято, как украинцы массово покидают Харьков. Российские СМИ сообщают, что бойцы батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) занимают город и ждут наступления российских войск в самое ближайшее время. Почему жители Харькова бегут, когда ВС РФ могут взять его под контроль — в материале NEWS.ru.

Почему люди уезжают из Харькова

Журналист и блогер Юрий Подоляка снял на видео пробку на трассе в окрестностях Харькова. Как он утверждает, автомобили принадлежат жителям города, которые массово уезжают после заявлений властей о разрушенной инфраструктуре и отключениях электроэнергии. Подоляка добавил, что в Харькове говорят о скором начале боевых действий.

«Цифры называются разные, но процесс пока только набирает обороты. Гораздо меньшим по масштабам, но также довольно значимым потоком идет исход и из Сумской области (из пограничья в основном)», — отметил он.

22 марта ВС РФ нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры, расположенным в Харькове. В результате город полностью остался без электроэнергии, а Змиевская ТЭС Харьковской области была полностью разрушена. Компания «Центрэнерго» тогда заявила, что все блоки станции не работают, вспомогательное оборудование также было повреждено. По оценкам экспертов, трудно сказать, сколько потребуется времени и денег на ремонт ТЭС.

Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press Украинские беженцы

Мэр Харькова Игорь Терезов заявил, что в городе не осталось целых трансформаторных станций. По информации чиновника, невозможно быстро восстановить энергетическую инфраструктуру. Он назвал положение Харькова крайне тяжелым и добавил, что жителям выдавали бесплатное питание и предоставляли специальные пункты обогрева во время блэкаута.

Зачем в Харькове «азовцы»

2 апреля представитель подполья Харькова Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей сообщил, что в центре города «происходит просто нашествие „азовцев“». По его словам, боевики передвигаются небольшими группами по два-три человека.

Эту информацию прокомментировал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко. По его мнению, сейчас вокруг Харькова создается буферная зона безопасности, призванная оградить его от пророссийски настроенных граждан. Ссылаясь на полученную им информацию, Марочко добавил, что представители военизированных формирований размещаются в том числе в домах и квартирах мирных граждан.

В беседе с NEWS.ru заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин выразил мнение, что Киев неспроста отправляет «азовцев» на территорию Харьковщины. «Боевики „Азова“, массово заходящие в город, рассчитывают на штурм города Россией, готовятся к городским боям. Впрочем, это нельзя сравнивать со штурмом завода „Азовсталь“ в Мариуполе, все-таки это промышленный объект, а здесь речь о городе-миллионнике. Думаю, говорить о схожих типах боевых действий не приходится», — предположил он.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Будет ли наступление ВС РФ на Харьков

28 марта в интервью CBS News президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что ВС РФ могут начать наступление в мае-июне.

Член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош назвал Харьков одной из приоритетных целей для ВС РФ. По его мнению, российские войска могут планировать удары и по другим районам Украины.

«Это можно рассматривать как подготовку к наступлению на город, но в целом российское командование сейчас проводит плановую серию ударов по ключевым объектам инфраструктуры не только в Харькове, но и в Одессе, Николаеве, Херсоне. Были удары и по Киеву. Поэтому сводить все только к Харькову я бы не стал», — предположил он в разговоре с NEWS.ru.

Козюлин частично согласен с предыдущим собеседником. Однако он не исключает, что наступление на Харьков может состояться. «По разным оценкам, порядка 10% энергосистемы Украины выведено из строя. Наступление на Харьков может начаться, однако оно не гарантировано. Если решение о наступлении будет принято, то это означает, что сил у ВС РФ достаточно. Наверняка Россия учла все уроки этого конфликта и представляет, на что следует рассчитывать и к чему готовиться», — считает он.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащий ВС РФ

Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков также обратил внимание на важное значение Харькова для РФ. «Харьков, как и Одесса, и Николаев, — это наши российские города. До 2014 года — я надеюсь, и после — там проживали в большинстве своем русские люди. Конечно, если они вернутся в состав России, это было бы очень правильно для всего русского мира. Когда мы едины, мы сильны», — подчеркивает он.

По мнению сенатора, возвращение территорий может стать символом объединения русских людей, которые оказались «разобщены в 1991 году после распада СССР и которых разобщают до сих пор».

Как быстро ВС РФ возьмут Харьков под контроль

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в конце марта дал интервью изданию «Укринформ», в котором прокомментировал сообщения о возможном наступлении на Харьков. Он заявил, что украинские войска строят на территории области фортификационные сооружения и укрепляют позиции на случай, если слухи об атаке подтвердятся. Сырский также сослался на предыдущий опыт боев за Харьковщину, который, по его мнению, оказался удачным.

По мнению Козюлина, перспективы ВСУ не столь оптимистичны. Он обратил внимание, что недостаток электроэнергии, возникший в регионе после ударов ВС РФ, скажется на работе противовоздушной обороны Украины, которая требует больших энергетических мощностей.

«Мы видим, что в этом конфликте „законы войны“ поменялись, дроны внесли свои коррективы. Украина их производит в большом количестве, так что, какой будет тактика одной или другой стороны, предсказать сложно. Если брать штурмом „в лоб“ такой большой город, это приведет к большим разрушениям. Поэтому, возможно, будет избрана тактика окружения», — предположил аналитик.

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Бартош обратил внимание, что местные жители покидают Харьков. По его мнению, они боятся, что город превратится в зону боевых действий. Как считает эксперт, этот массовый исход не на руку ВСУ, так как затрудняет им логистику.

«Наши войска в последнее время стали прибегать к тактике окружения и перекрытия путей снабжения противника. Однако в Харькове живет более миллиона человек, это большой город. Там созданы довольно приличные запасы продовольствия, оружия, боеприпасов, поэтому его осада будет длиться достаточно долго», — предостерег Бартош.

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