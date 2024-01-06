Запрет на экспорт в Россию зимнего дизеля могут отменить в ближайшее время Экономист Кондратьев: экспорт зимнего дизеля в РФ могут разрешить в феврале

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В России могут отменить введенный запрет на экспорт зимнего топлива в феврале 2024 года, это обусловлено в том числе зимой, считает заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев, пишет ТАСС. Это сырье особенно востребовано в северных регионах страны в холодное время.

Да, например в феврале, когда сезонный спрос начнет снижаться. Я думаю, что сейчас власти не будут готовы к отмене запрета без принятия других ограничений, например квотирования поставок на внутренний рынок, — приводит агентство слова Кондратьева.

Эксперт назвал принятую в 2023 году кабмином РФ меру по блокировке экспорта дизеля радикальной и высказал мнение, что она является временной. Он также считает, что такая практика не может стать регулярной, так как «столь серьезное вмешательство в рынок может привести к тому, что и запрет, и рынок не будут работать».

В свою очередь заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов отметил, что экспорт зимнего дизеля исторически носит крайне ограниченный характер. Он напомнил, что большинство российских регионов нуждаются в этом ресурсе только сезонно.

Ранее эксперт топливного рынка Анастасия Бунина рассказала, что цены на топливо в России в 2024 году будут зависеть от уровня инфляции и курса валют. Она обратила внимание, что, если рубль будет падать относительно доллара и евро, стоимость бензина для российских автомобилистов вырастет.