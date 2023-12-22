Замглавы «Роскосмоса» обвинили в мошенничестве на сотни миллионов рублей Замгендиректора «Роскосмоса» Фролова обвинили в особо крупном мошенничестве

Заместителю генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Олегу Фролову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. По версии следствия, топ-менеджер вместе с подельниками участвовал в хищении бюджетных средств на сумму более 400 млн рублей.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело в отношении заместителя генерального директора государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Олега Фролова, индивидуального предпринимателя, а также представителя коммерческой организации. Каждому из трех фигурантов предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), — говорится в сообщении СК.

По версии следователей. Фролов, используя служебное положение, вместе с двумя подельниками похитил бюджетные средства, выделенные по контракту на закупку оборудования. Сумма похищенного составила по меньшей мере 435 млн рублей.

Суд постановил заключить подозреваемых под стражу. В настоящее время следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что генерального директора крупнейшего российского предприятия космической отрасли «Геофизика-космос» Евгения Фомичева задержали в Москве в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Ему предъявлено официальное обвинение. Детали уголовного дела не разглашаются.

До этого экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова суд приговорил к 12 годам колонии и штрафу в размере 80 млн рублей. Бывшего чиновника признали виновным в мошенничестве, создании преступного сообщества, легализации денежных средств, полученных преступным путем, и коммерческом подкупе. Обвинение запрашивало для Абызова 19,5 года колонии строгого режима и штраф в размере 470 млн рублей.