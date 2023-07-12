«Захватывает дух»: тревел-блогер рассказала об уникальных местах Кавказа Тревел-блогер Ансталь посоветовала посетить Чегемские водопады и Голубые озера на Кавказе

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Чегемские водопады

На Кавказе стоит посетить Чегемские водопады и Голубые озера, которые радуют туристов своей уникальной природой, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. Она также посоветовала отправиться на горнолыжные курорты, которые соответствуют качеству отдыха.

Я бы посоветовала посетить горнолыжные курорты Кавказа, их там довольно много и все они соответствующего качества. Туристов порадует разнообразие трасс как для новичков, так и для опытных лыжников, — рассказала Ансталь.

Кроме того, блогер отметила, что на территории Кавказа очень развит гастрономический туризм. По ее словам, разнообразие блюд огромно, при этом даже большие порции обойдутся туристам относительно недорого. Ансталь добавила, что во многих кафе с видами на достопримечательности есть панорамные окна, поэтому там можно не только насладиться едой, но и запечатлеть удивительные пейзажи.

Природа на Кавказе уникальна, она захватывает дух. Также в последние время набирает популярность Дагестан, там советую отправиться к Сулакскому каньону и каменной крепости Нарын-кала. В целом, путешествие в те районы выйдет намного дешевле, чем поездка за границу. Соотношение цены и качества такого путешествия себя более чем оправдывает, — добавила Ансталь.

Ранее тревел-блогер Рябитченко рассказал о лучших пляжах Крыма. Он посоветовал посетить Яшмовый пляж, Каравеллу, Баунти и побережье около мыса Фиолент. По словам блогера, там сочетаются живописные вулканические скалы, обрывистые многометровые берега и невероятного цвета море.