Захарова заявила о новой угрозе журналистике Захарова: развитие искусственного интеллекта стало новой угрозой журналистике

Фото: Petrov Sergey/NEWS.ru/Сергей Петров

Мария Захарова

Все, что связано с искусственным интеллектом, несет угрозу для журналистики, заявила на пленарном заседании II Медиафорума стран СНГ официальный представитель МИД России Мария Захарова. Во время выступления, которое приводит пресс-служба дипведомства в Telegram, Захарова отметила, что главная опасность ИИ заключается в малой изученности и отсутствии регулирования.

Такое количество ресурсов тянутся к этим технологиям, как к спасательному кругу. Для помощи в работе: мониторинг, фактчекинг — все, что связано с удобством. Но искусственный интеллект в нашей жизни уже давно, а сама тема появилась недавно, — отметила Захарова.

Вместе с тем журналист Владимир Соловьев отметил, что ИИ может быть подспорьем для СМИ. По его словам, технологии позволяют быстро анализировать большие объемы информации.

Ранее эксперт по искусственному интеллекту Роман Душкин сравнил ИИ с ядерным оружием. По его мнению, главную угрозу представляют не сами технологии, а руки, в которые они могут попасть. Он отметил, что государства ограничивают распространение и применение ядерных технологии, но не запрещают проводить исследования. Душкин считает, что подобный подход справедлив и для искусственного интеллекта.