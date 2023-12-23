Задержан замглавы «Роскосмоса»: в чем обвиняется Фролов, за что отвечал Замглавы «Роскосмоса» Фролов обвинен в особо крупном мошенничестве и задержан

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Олег Фролов

Заместителя генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Олега Фролова задержали. В чем его обвиняют, за что он отвечал на своей должности, и кто еще задержан из сотрудников космической отрасли — в материале NEWS.ru.

Что известно о деле Фролова

Олегу Фролову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ. По версии следствия, топ-менеджер вместе с подельниками участвовал в хищении бюджетных средств на сумму более 400 млн рублей.

«Расследуется уголовное дело в отношении заместителя генерального директора государственной корпорации по космической деятельности „Роскосмос“ Олега Фролова, индивидуального предпринимателя, а также представителя коммерческой организации. Каждому из трех фигурантов предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — уведомил СК.

По версии следователей, Фролов, используя служебное положение, вместе с двумя подельниками похитил бюджетные средства, выделенные по контракту на закупку оборудования. Сумма похищенного составила по меньшей мере 435 млн рублей. Суд постановил заключить подозреваемых под стражу. В настоящее время следствие продолжается.

Что сказали в «Роскосмосе» о деле Фролова

Пресс-служба «Роскосмоса» подтвердила задержание Олега Фролова, передает РИА Новости.

«Госкорпорация „Роскосмос“ подтверждает факт задержания Олега Фролова», — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что детали, которые касаются обвинения и следственных мероприятий по уголовному делу, находятся в ведении Следкома.

За что отвечал Олег Фролов

Олега Фролова назначили заместителем гендиректора «Роскосмоса» в июне 2018 года. По данным РИА Новости, он отвечал за реализацию госпрограммы вооружения.

С 2012 по 2013 год Фролов занимал должность первого замруководителя Федерального космического агентства. В 2015 году был зачислен в состав коллегии Военно-промышленной комиссии.

Кто еще задержан из сотрудников космической отрасли

Генерального директора крупнейшего российского предприятия космической отрасли «Геофизика-космос» Евгения Фомичева задержали в Москве в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Ему предъявлено официальное обвинение, передает ТАСС.

«В рамках оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов был задержан и допрошен Фомичев Евгений Геннадьевич, являющийся генеральным директором АО «НПП „Геофизика-космос“. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

Детали уголовного дела не разглашаются. Наказание по вменяемой ему статье составляет до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

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