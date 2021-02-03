Задержан подозреваемый в поджоге автомобиля Росгвардии 31 января

Полиция задержала молодого человека, который подозревается в поджоге автомобиля Росгвардии во время митингов в столице, проходивших 31 января в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте столичного главка полиции.
Правоохранители задержали 26-летнего парня. Ему предъявлено обвинение. Юношу подозревают в том, что во время несанкционированной акции протеста он поджёг колесо автомобиля.
23 и 31 января в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального по всей стране прошли массовые акции протеста. На последнем митинге силовики задержали более пяти тысяч человек. В некоторых населённых пунктах проходили жёсткие задержания. В Санкт-Петербурге силовики применяли электрошокеры и газ против активистов.
Ранее стало известно о задержании мужчины, распылившего газ в лицо росгвардейцу во время митинга в Москве 31 января.
Позднее NEWS.ru писал, что суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу на два месяца мужчину, толкнувшего полицейского в ходе несанкционированной акции 31 января. Следствие утверждает, что молодой человек в ходе акции протеста на Сенной площади «однократно толкнул двумя руками [полицейского]» в спину, что вызвало у последнего «физическую боль и моральный вред». Попов признал вину, ему грозит до пяти лет лишения свободы.