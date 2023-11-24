Зачем папа римский позвал патриарха на диалог?

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Папа римский Франциск и патриарх Кирилл

Глава Римско-католической церкви Франциск предложил главе Русской православной церкви Кириллу провести в конце ноября — начале декабря личную встречу в Дубае. Такой церковный саммит стал бы уже не первым в истории двух ветвей христианства. К тому же известно, что Франциск уже выступил с собственным планом мирного урегулирования на Украине, направив в Москву и Киев своего опытного посланника. Более того, даже позволил себе покритиковать политику НАТО. А потому диалог двух иерархов мог бы оказаться крайне полезным в плане улучшения взаимопонимания в Европе и осознания единства судеб континента.

Эхо встречи в Гаване

В этой связи полезно напомнить о том, что реальным прорывом в исторически непростых отношениях Рима и Русской православной церкви стала встреча Франциска и Кирилла в феврале 2016 года в Гаване.

Понятно, что кубинская столица для такого межцерковного диалога была выбрана преднамеренно. Патриарх Кирилл принципиально не хотел встречаться с коллегой в Европе с ее печальной историей гонения на православие и организацией против Руси крестовых походов. А Латинская Америка с ее религиозным ренессансом и возвращением ко многим духовным заповедям выглядела куда предпочтительнее. Тем более что в тот момент и папа, и патриарх отправлялись в турне по странам Нового Света. А Куба сохранила и духовную близость к России, и важную религиозную составляющую своей общественной жизни.

Оба религиозных иерарха тогда приняли совместное заявление в поддержку христиан в Сирии, где они оказались под защитой российских сил, выступили за противодействие международному терроризму. Очевидно, что такая встреча двух церковных лидеров вызвала раздражение у вселенского патриарха. А заодно возмутила деятелей новоявленной украинской автокефальной церкви. Притом что тогда РПЦ на Украине еще не подвергалась нынешним варварским гонениям.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Папа римский Франциск и патриарх Кирилл

Такой саммит мог пройти в 2022 году

Можно предположить, что, если бы не провоцирование напряжения у наших границ и не вынужденное начало СВО, встреча двух церковных иерархов могла бы состояться и летом 2022 года. Во всяком случае, на такую вероятность намекал наш посол при Ватикане, экс-министр культуры Александр Авдеев. Причем тогда предполагалось, что такой показательный диалог мог бы пройти там, где христиане подвергались в последнее время самым ожесточенным гонениям. А подобных мест было немало — от ЦАР и Сирии до нашего Донецка с его ежедневными жертвами среди мирного населения.

И надо сказать, что информация нашего посла имела под собой четкое обоснование. Поскольку были отмечены интенсивные межцерковные контакты. В частности, митрополит Илларион, фактически исполнявший функции министра внешних сношений РПЦ, посетил 22 декабря 2021 года Ватикан и тепло поздравил Франциска с 85-летием, передав ему икону Божьей Матери «Знамение».

Да и в целом визиты Иллариона в Ватикан носили системный характер, что могло трактоваться как согласование последних деталей грядущего саммита. Но геополитические реальности сделали подобный межцерковный контакт невозможным.

Возвращение к здравому смыслу

В последнее время в Европе все больше сторонников заключения мира, который мог бы стать важнейшей частью архитектуры новой системы безопасности. Тем более на онлайн-саммите G20 Владимир Путин вновь подтвердил, что Россия постоянно открыта к любым формам переговоров. Правда, к переговорам без искусственных предварительных условий, что далеко не всех устраивает.

В этой связи можно предположить, что на Франциска будет оказано сильное давление, дабы заставить его отказаться от новой встречи с патриархом Кириллом. Ведь такой саммит станет не только шагом к улучшению взаимопонимания двух ветвей христианства и преодолению застарелых противоречий, но и к сближению России и значительной части западноевропейского общества, которое придерживается здоровых консервативных традиций.

Впрочем, если даже встреча не состоится сейчас в Дубае, то Москва и Ватикан могут проявить волю к серьезной подготовке такого саммита в скором будущем.

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