За сутки в России зафиксировано 50 летальных случаев от коронавируса

https://static.news.ru/photo/1e10386c-885e-11ea-8f6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

За прошедшие сутки подтверждены 6 198 случаев COVID-19 в 84 регионах РФ, по выздоровлению выписаны 579 человек, скончались 50 пациентов.

Всего зарегистрировано 87 147 заболевших в 85 регионах, число выздоровевших увеличилось до 7346 человек. За весь период в стране от коронавируса скончалось 794 человека, — сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

NEWS.ru

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что критическая фаза распространения коронавируса в России начнётся в середине мая, а в начале лета «уже станет полегче». По его словам, после пика заболеваемости наступит «непростой период», когда россиянам придётся «много-много работать» для минимизации последствий эпидемии.