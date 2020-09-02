За сутки в России коронавирус выявили у 4995 человек

https://static.news.ru/photo/4f82b79c-edb9-11ea-a1cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 4 995 жителей 83 российских регионов. Из них 24% не имели клинических проявлений болезни.

По состоянию на 3 сентября, в России коронавирус выявлен у 1 009 995 человек (+4 995 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За время пандемии от коронавируса в России скончались 17 528 человек (+114 за сутки), выздоровели от инфекции 826 935 человек (+5 766 за сутки).

Как писал NEWS.ru, число инфицированных в мире за всё время пандемии коронавируса по состоянию на 08:00 3 сентября достигло 26 031 410 человек, за сутки зарегистрировано 281 768 новых случаев, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Скончались от осложнений заболевания 863 028 человек, 6013 из них — за последние сутки.

В США выявлено 6 113 510 случаев заболевания, умерли 185 720 человек, выздоровели более 2,2 млн. В Бразилии заболели 3 997 865 человек, из них скончались 123 780 человек, поправились 3,38 млн. В Индии 3 853 406 заболевших, 67 376 умерших и 2,97 млн выздоровевших.