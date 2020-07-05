За сутки в РФ выявили 6611 новых случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/904a4942-bf5c-11ea-a385-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки на территории России медицинские специалисты выявили 6611 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. Об этом 6 июля сообщили представители федерального оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

На данный момент в России с начала пандемии коронавирусом заразились 687 862 гражданина в 85 регионах. Отмечается, что из числа выявленных за последние 24 часа заражённых у 1 970 случаев (28,8%) болезнь проходит без клинических проявлений.

Кроме того, за сутки в стране скончались 135 человек с ранее диагностированным COVID-19. Теперь число жертв пандемии среди граждан РФ выросло до 10 296 человек.

Также за прошедшие 24 часа в России полностью выздоровели 3 579 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии из больниц по выздоровлению выписали 454 329 россиян.

Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных случаев COVID-19 среди регионов РФ остаётся Москва. В столице 225 545 заболевших, 3975 из них умерли.

Всего в мире более 11,4 млн человек заразились коронавирусом, более 534 тысяч умерли, более 6,1 млн выздоровели.

Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 888 635 человек, на втором Бразилия — 1 603 055, на третьем Индия — 697 413.

Как ранее писал NEWS.ru, за прошедшие сутки из столичных больниц выписали 632 пациента с ранее подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в Москве от коронавируса вылечились более 157 тыс. человек.