ЮрКисс рассказал о чувстве ответственности перед Отечеством

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Доверие к президенту России Владимиру Путину и его рейтинг основаны на делах, а не на инсинуациях, которые являются чушью. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом пресс-секретарь российского лидера прокомментировал фильм про «дворец» российского лидера в Геленджике. По словам Пескова, «фильм оказался рейтинговым, однако то, о чём в нём говорилось, оказалось неправдой». Пресс-секретарь Путина...