ЮрКисс рассказал о чувстве ответственности перед Отечеством

Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, в беседе с NEWS.ru рассказал о чувстве ответственности перед Отечеством после того, как президент РФ Владимир Путин наградил его орденом. Он отметил, что работает с ранних лет и старается принести максимум пользы, в том числе и для «своей страны».
Безусловно, чувствую ответственность перед Отечеством, не могу сказать, что сделал много или мало, всегда можно сделать больше. Я работаю с ранних лет, стараюсь принести максимум пользы, в том числе для своей страны. И от этого мне ещё более приятнее, что есть такая высокая оценка от руководства страны, — заявил артист.
Ранее пользователи Сети отреагировали на указ Владимира Путина о вручении 23-летнему певцу медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщал NEWS.ru.