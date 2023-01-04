Юрист раскрыл самые частые мошеннические схемы в новогодние праздники Юрист Воробьев предупредил о росте мошенничества с подарками в новогодние праздники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В любые праздники, в том числе и на время новогодних гуляний, активизируются различные виды мошенничества, связанные с подарками, заявил юрист Василий Воробьев в разговоре с NEWS.ru. По его словам, в этот период в Сети появляются фишинговые сайты или объявления о продаже какого-либо товара с требованием внести предоплату. В итоге жертва оплачивает предоплату, но товар либо не получает, либо приходит подделка вместо оригинальной вещи.

Можно натолкнуться на объявление, потом тебе предлагают перейти в Telegram-канал, в котором представлен широкий ассортимент по очень выгодным ценам. В итоге тебе всеми правдами и неправдами просят отправить электронную оплату, а сам товар находится якобы на складе, его заблаговременно посмотреть нельзя, самовывоза нет. Соответственно, его можно посмотреть только при получении. Эта схема называется «развод на предоплату». Главное, чтобы человек внес какую-ту сумму, а потом человек пропадает и перестает выходить на связь, — подчеркнул Воробьев.

Юрист добавил, что другим популярным видом мошенничества в новогодние праздники является приглашение на мероприятия через фишинговые сайты, когда вместо билетов человек получает бесполезное письмо и деньги оплачиваются не пойми куда.

Самым первым признаком, по которому видно, что вас хотят обмануть, — когда мошенник пытается любыми способами торопить, подгонять, говорить об ограниченном предложении. Мошеннические организации никогда не предоставляют возможности предварительно ознакомиться с товаром, уточнить информацию или забрать самовывозом. Чтобы не попасть на уловку мошенников, Воробьев посоветовал заказывать вещи только у проверенных поставщиков или пользоваться услугами маркетплейсов.

Ранее «Сбер» предупредил россиян о новом виде мошенничества. Так, россиянам пришли уведомления о ненастоящих долгах за коммуналку. По данным пресс-службы банка, злоумышленники пользуются тем, что управляющие компании делают перерасчет под конец года.