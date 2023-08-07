Юрист назвала недостаток законопроекта о сокращении рабочего дня в жару Юрист Яковлева: законопроект о сокращении рабочего дня в жару не учитывает другой погоды

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Законопроект о сокращении рабочего дня в жаркую погоду вряд ли будет принят в нынешнем виде, однако трудовое законодательство нуждается в корректировках по этому вопросу, заявила NEWS.ru юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева. По ее мнению, необходимо подходить комплексно и учитывать не только повышенные температуры, но и пониженные.

На Юге продолжительность дней с высокой температурой гораздо выше, чем в Москве. Тогда чуть ли не весь сезон все должно прекратить работать. Не всегда работодатель объективно может обеспечить комфортную температуру для работы, те же самые магазины. Есть обстоятельства, при которых физически и технически невозможно справиться с высокой температурой. Аналогично с северными городами зимой, — сказала Яковлева.

Юрист добавила, что законопроект не отвечает запросам экономики и бизнеса, в то же время подобные корректировки необходимы в трудовом праве.

Сейчас конкретных требований по продолжительности дня и температурному режиму нет, просто сказано, что работодатель должен обеспечивать нормальные условия труда, — подчеркнула Яковлева.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР внес законопроект о сокращении рабочего дня в жару 4 августа. Парламентарии предложили дополнить ст. 92 Трудового кодекса РФ нормой, по которой работодатель обязан сократить рабочий день на определенное количество часов в зависимости от температуры воздуха. В пресс-службе Чернышова отметили, что при температуре 28,5 градуса рабочий день нужно сократить на час, при 28,6–29 градусах — на два часа, а при температуре от 29,1 градуса и выше — на четыре часа.