Юрий Хованский сыграл свадьбу в Сербии: кто жена, что с бывшей девушкой

Фото: Социальные сети

Юрий Хованский

Российский блогер Юрий Хованский сыграл свадьбу со своей девушкой Ксенией. Фотографии с торжества опубликовала в социальных сетях его возлюбленная. Что известно о личной жизни блогера, покинувшего Россию?

Арест Хованского в июне 2021 года и прекращение уголовного дела

Юрия Хованского арестовали в июне 2021 года и обвинили в публичном оправдании терроризма с помощью интернета. Он исполнил песню, где главной темой был теракт на Дубровке, который произошел в 2002 году. Это послужило поводом для ареста. В декабре 2021 года петербургский суд отпустил Хованского из СИЗО. Меру пресечения ему заменили на запрет определенных действий, в частности, выход из дома по вечерам.

20 июля 2022 года стало известно, что суд прекратил уголовное дело в отношении Хованского из-за истечения срока давности.

«Суд прекратил уголовное дело, уголовное преследование в отношении Хованского в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности», — говорилось в заявлении пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Что известно о бывшей девушке Хованского

По данным СМИ, Мария Нелюбова переехала с Украины в Россию в 2015 году и открыла в Санкт-Петербурге небольшой бизнес. Спустя три года ей пришлось закрыть свое дело из-за убытков.

Хованский познакомился с Нелюбовой в 2018 году, играя в онлайн-игру. По словам девушки, первое время она не подозревала, что общается с популярным блогером, так как не следила за этим сегментом рунета. Мария признавалась, что в Хованском ее привлекли чувство юмора, харизма и такт.

Именно она помогала блогеру, когда тот находился в СИЗО полгода. Девушка начала кампанию в поддержку Хованского, и позднее он вышел на свободу.

Через некоторое время молодые люди приняли решение расстаться. Как отмечала Нелюбова, Хованский сильно изменился после выхода из СИЗО. Также девушка обвинила блогера в отмывании денег через ее счета.

Фото: Социальные сети Мария Нелюбова

Почему Хованский уехал в Сербию

Блогер 28 сентября 2022 года в беседе с Telegram-каналом «Осторожно, новости» признался, что эмигрировал в Сербию, потому что боялся, что ему может прийти повестка в военкомат.

«Несмотря на то что большинство людей смеются надо мной, говорят: „Вот, Юра, ты больной, ты не служил, ты жирный, ты алкаш. Кто тебя будет мобилизовать?“ Я как бы не имею ни малейшего желания все это проверять. Потому получил свой загранпаспорт — и чемодан, вокзал, Сербия. Надеюсь, что там мне будут рады», — заявил он.

Что известно о супруге и свадьбе Хованского

По информации СМИ, Хованский познакомился со своей будущей женой еще весной 2022 года, когда был фигурантом уголовного дела. Ксения Хромова примерно на 10 лет младше своего избранника и училась в медколледже.

Сообщалось, что пара расписалась еще в декабре 2022 года. Торжественную часть по неизвестным причинам они решили отложить. О предстоящей свадьбе Хованский рассказывал в июле в одной из своих онлайн-трансляций. Блогер пояснил, что мероприятие пройдет в узком кругу близких в Сербии.

Первые фотографии со свадьбы опубликовала Ксения в своих социальных сетях. Больше никаких подробностей о торжественном мероприятии неизвестно.

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