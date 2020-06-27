Явка на онлайн-голосовании по поправкам достигла 80%

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В электронном голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие 938,2 тыс. человек. Таким образом явка за 48 часов до его завершения составила 80%. Об этом сообщает оперативный штаб по наблюдению за ходом плебисцита.

Данные опубликованы на информационных экранах штаба.

Из-за пандемии коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Основной закон РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.

При этом в Нижегородской области и Москве жители могут проголосовать дистанционно, так как эти регионы стали участниками эксперимента по онлайн-голосованию. Оно продлится до 30 июня.

В бюллетенях избирателям предлагается только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. Голосование продлится до 1 июля.

Как писал NEWS.ru, ранее Схиигумен Сергий, оказавшийся в центре нового скандала из-за драки с телеведущей Ксенией Собчак, неожиданно решил высказаться на счёт поправок в Конституцию РФ. Он призвал не посещать голосовые участки, чтобы к власти не пришёл «будущий Антихрист».