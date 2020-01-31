https://static.news.ru/photo/80a4882c-4450-11ea-afce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

«Яблоко» создало партийную комиссию для подготовки поправок в Конституцию России. Демократическая партия разработает альтернативу изменениям, которые предложил президент Владимир Путин и прорабатывает созванная им «конституционная комиссия».

Кроме разработки собственных предложений, комиссия соберёт поправки от членов партии, экспертов и представителей гражданского общества. Комиссия должна завершить работу к 20 февраля, — отмечено в заявлении «Яблока».

По информации «Интерфакса», комиссию возглавил председатель партии Николай Рыбаков. Её членами стали член президентского Совета по правам человека Андрей Бабушкин, правозащитник Валерий Борщев, депутат Мосгордумы Евгений Бунимович, руководитель фракции «Яблоко» в заксобрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский, один из авторов российской Конституции Виктор Шейнис, руководитель фракции «Яблоко» Псковского областного собрания депутатов Лев Шлосберг, руководитель Центра законодательных инициатив партии Елена Дубровина и также сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский.

Как писал NEWS.ru, Путин предложил изменить Конституцию РФ в ежегодном послании Федеральному Собранию 15 января. В тот же день глава государства созвал рабочую группу для работы над поправками. Туда вошли политики, предприниматели, журналисты, деятели культуры, науки и спорта — более 70 человек.

Законопроект о поправках попал в Госдуму через неделю после заявления Путина, где его приняли в первом чтении без учёта наработок рабочей группы.