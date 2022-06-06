«Я бы не разрешал»: офицер ФСО в отставке о поездке Путина в Донбасс

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Владимир Путин. Архивное фото

Президент России Владимир Путин может приехать в Донбасс, но для этого понадобится обеспечивать безопасность, как в Ялте в 1945 году, сообщил офицер Федеральной службы охраны (ФСО) в отставке майор Александр А. изданию Pravda.Ru. Но всё же сейчас такая поездка маловероятна, так как поблизости находятся украинские силы, отметил он.

Президент может приехать в Донбасс, но это будет специальная операция всех сил, сравнимая с Тегераном-1943 или Ялтой-1945 по уровню обеспечения безопасности. Для этого необходимо не только нашу службу привлечь заранее, но и войска, которые сейчас заняты тем, что проводят СВО, средства ПВО, военную разведку и контрразведку, силы ГУ Генштаба, РЭБ, — сказал Александр.

Он добавил, что президент приедет, когда Донбасс с другими республиками и областями вступит в состав России, когда полностью наладят структуру безопасности. Офицер также объяснил, что президент обязан починяться требованиям ФСО.

Так вот, пока я бы не разрешал первому лицу приезд на территорию. Хотя, повторюсь, подготовить такой визит спонтанно можно, да, — высказал своё мнение майор.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее не исключил возможность личной поездки в Киев. Глава республики также высказался о готовности увеличить финансовую и военную поддержку Украины.