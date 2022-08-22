Взятые в заложники сотрудники кемеровского СИЗО освобождены

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Двое работников следственного изолятора в Кемерове, взятые в заложники заключенными вечером в воскресенье, 21 августа, освобождены. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ ФСИН по региону.

В результате проведенных мероприятий заложники освобождены, никто не пострадал, — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным РИА Новости, в захвате заложников участвовали восемь человека,все они обвиняются в тяжких преступлениях.

Ранее сообщалось, что вечером 21 августа при проведении режимных мероприятий в СИЗО-1 Кемерово обвиняемые заблокировали в одной из камер двух сотрудников учреждения — мужчину и женщину. Правоозхранительные приступили к переговорам с заключенными. Для этого на место событий выехало руководство региоального главка ФСИН. Сообщалось, что ситуация является контролируемой.

СИЗО № 1 расположено в Заводском районе Кемерова. Это единственный следственный изолятор в регионе. Официально учреждение рассчитано на 700 заключенных.

«В результате проведенных мероприятий заложники освобождены, никто не пострадал», — сообщили в ГУФСИН. Собеседник агентства добавил, что обвиняемых было восемь человек, все они обвиняются по тяжким преступлениям.