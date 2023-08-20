«Выжидать не будем»: заслуженный летчик объяснил, как РФ будет сбивать F-16 Генерал Попов: Россия будет наносить огневые удары поражения F-16

Фото: president.gov.ua

Вооруженные силы России не будут выжидать, пока украинские летчики подготовятся и начнут использовать истребители F-16, а продолжат наносить огневые удары поражения, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов. По его словам, российская ария не может уничтожить сразу все поставляемые Киеву F-16, но затянет подготовку и эффективное их использование.

Мы их постоянно будем жучить, будем наносить огневые удары поражения. Это будет постоянное щекочущее нервы воздействие, пусть не такое результативное, как бы нам хотелось. Все сразу уничтожить мы не можем, а вот затянуть их подготовку и эффективное использование F-16 на линии соприкосновения с российскими войсками можем. Тогда у них практически не будет возможности активно работать, как это было в первый год СВО, — сказал Попов.

Летчик напомнил, что сейчас у ВС РФ стоит задача уничтожать все, что может быть использовано для выхода на линию соприкосновения.

Ранее сообщалось, что американская администрация разрешила Дании и Нидерландам поставлять Украине истребители F-16 из собственного авиапарка. Как уточнил глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен, ведомство получило «дружественное письмо» от госсекретаря США Энтони Блинкена, которое фактически стало ответом на запрос о передаче Киеву самолетов.