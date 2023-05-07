Вы увидели дрон: что делать, куда звонить, можно ли его трогать Эксперты по безопасности и выживанию рассказали NEWS.ru, какую угрозу могут нести летящие или упавшие БПЛА

После произошедшей на этой неделе попытки атаки украинских беспилотников на Кремль в большинстве российских регионов ввели запрет на эксплуатацию БПЛА. Одной из ключевых особенностей конфликта с Украиной стало массовое использование дронов — чуть ли не ежедневно они залетают на самые разные территории России. Например, в апреле упавший украинский беспилотник обнаружила жительница садового товарищества Богородского округа Московской области, которая утром пошла в лес хоронить умершего котенка. Дачница опубликовала фото БПЛА в чате СНТ, один из участников которого и подсказал позвонить в правоохранительные органы. Как себя вести, если заметил в небе или на земле дрон, ­— в материале NEWS.ru.

Что делать, если увидели БПЛА в небе или нашли дрон в лесу

БПЛА можно обнаружить в двух функциональных состояниях: когда он летит и когда лежит на земле в случае его падения, рассказал NEWS.ru эксперт в сфере безопасности офицер ФСБ в запасе Сергей Храпач.

Он напомнил, что в настоящее время полеты БПЛА над Москвой и многими регионами России запрещены, кроме отдельных исключений, соответственно, летящий беспилотный аппарат должен вызвать тревогу.

«Если вы увидели дрон в небе, необходимо сообщить об этом в полицию, которая аккумулирует такие обращения, проверяет их и сообщает различным причастным ведомствам: Федеральной службе безопасности, Министерству обороны РФ. Если обнаружили БПЛА на земле, об этом также необходимо сообщить в полицию и ни в коем случае не трогать беспилотник, поскольку он может содержать в себе взрывчатое вещество», — рассказал Храпач.

Основатель адвокатского агентства «Законовед» Григорий Сарбаев пояснил NEWS.ru: «С большой долей вероятности можно утверждать: если вы видите в небе над собой беспилотник — это уже по факту нарушение законодательства. Также велика вероятность, что при помощи этого устройства совершается более серьезное преступление — шпионаж или теракт. Поэтому необходимо немедленно сообщить о его обнаружении специальным службам и по возможности осуществить видеофиксацию полета, это поможет определить его принадлежность и цели запуска».

Сарбаев также призвал озаботиться собственной безопасностью: «Как говорится, не стой под стрелой — убьет».

Фото: ROMAN JOCHER/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Что будет, если дотронуться до дрона или разбить упавший БПЛА

По словам эксперта по выживанию Михаила Макеева, в текущих реалиях при обнаружении упавшего дрона нужно сразу вызывать правоохранителей с бригадой взрывотехников, как это рекомендуется делать и при обнаружении снарядов времен Великой Отечественной войны.

«Ни в коем случае не трогайте упавшие БПЛА или дроны любого типа. Не переворачивайте, не вертите, не поднимайте, не пытайтесь разобрать, разбить. Это чревато летальным исходом, если на БПЛА прикреплен заряд», — говорит он.

По его словам, если БПЛА уже упал и не взорвался, если был контакт с землей, то взрывное устройство вряд ли сдетонирует само по себе. Но все равно лучше его не трогать. По мнению Макеева, лежащий на земле дрон может быть «закладкой», которая подорвется при попытке поднять беспилотник, если там мина, взрывающаяся при касании.

Как спастись от удара БПЛА

«Если попали под атаку БПЛА, необходимо укрыться в капитальном строении (подъезд, подземный переход и так далее), так как такие летательные аппараты не несут значительного количества взрывчатых веществ, способных обрушить капитальное здание. Обычно атака происходит с резким снижением и увеличением скорости, если это дрон-камикадзе, а именно такие используются для атак на объекты инфраструктуры, либо путем зависания над целью и сбросом взрывного устройства, как правило, штатного боеприпаса», — пояснил офицер ФСБ в отставке Сергей Храпач.

Эксперт по выживанию Михаил Макеев рекомендует использовать для укрытия капитальные строения, подземные переходы, метрополитен, подвальные помещения. При этом, по его словам, опасным может быть любой беспилотник — на расстоянии нельзя понять, что за дрон, его размеры, скорость, несет ли он заряд, если несет, то какой, каково поражающее воздействие.

Фото: Jay Mallin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«В целом нужно действовать так же, как и при землетрясении, когда начались толчки: нельзя располагаться около нестабильных конструкций, которые могут при повреждении или от ударной волны упасть, разлететься на осколки, повреждающие элементы», — говорит Макеев..

Нужно ли сообщать, если заметили оператора БПЛА

Эксперт по безопасности Сергей Храпач говорит, что в случае обнаружения человека, управляющего БПЛА, следует обратиться в полицию и не пытаться самостоятельно его задержать: «Если это диверсант, он может оказать вооруженное сопротивление. Визуально выявить обычный БПЛА несложно, они летят со скоростью 60–100 км/ч на небольшой высоте. Если же говорить о специализированных, используемых в авиации, то их скорость может достигать 900 км/ч. Однако такими образцами, способными долететь до Москвы, вероятный противник пока не обладает, борьбой с ними занимаются силы ПВО».

Фото: Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

Что могут делать беспилотники в российском небе

На сегодняшний день разведка остается основной задачей беспилотных летательных аппаратов. Современные БПЛА, как правило, оснащены радарами, инфракрасным и оптическим датчиками. Полученные аппаратами данные могут передаваться на землю в режиме реального времени через спутниковый канал. Для навигации БПЛА используется GPS.

Как рассказал NEWS.ru аналитик систем безопасности Александр Колесников, большинство разведывательных дронов способны выполнять и ударные функции. Например, популярный БПЛА «Орион» может нести корректируемые и управляемые бомбы, а также ракеты класса «воздух — воздух», позволяющие поражать воздушные цели.

Фото: IMAGO/Paulius Peleckis/Global Look Press Bayraktar TB2

Более того, в арсенал турецкого беспилотника Bayraktar TB2 входят управляемые бомбы, которые дополняют противотанковые ракеты UMTAS. При этом высокоточное оружие позволяет БПЛА атаковать цели с большого расстояния.

«Важный момент заключается в том, что при конструировании современных дронов обычно задействуют технологии малозаметности. Это означает, что они способны преодолевать противовоздушную оборону противника», — пояснил Колесников.

Другой вид дронов — барражирующие боеприпасы, еще их называют дронами-камикадзе. Такие БПЛА, по словам эксперта, могут зависать над определенным районом, дожидаясь наиболее благоприятных условий для атаки.

Кроме того, сегодня уже активно используются специализированные дроны-камикадзе. В конце прошлого года Тайвань представил беспилотник Chien Hsiang. Данный аппарат с дальностью полета до 1000 километров способен поражать радиолокационные станции. Другой пример дрона-убийцы — израильский LANIUS.

Когда и какие беспилотники сбивали и находили в России

Как писал NEWS.ru, с конца 2022-го по апрель 2023 года в России произошло несколько инцидентов с беспилотниками. 24 апреля в Московской области обнаружили дрон-камикадзе украинского производства UJ-22 Airborn, а надводные БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать Севастопольскую бухту. В конце марта фрагменты летательного устройства с украинской символикой обнаружил житель Новой Москвы. Через месяц в разных районах Подмосковья нашли три упавших квадрокоптера с камерами.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press UJ-22 Airborn

За несколько дней в мае беспилоники обнаруживали в разных регионах страны. Так, 5 мая в Ростовской области в поле нашли трехметровый дрон-разведчик. 4 мая на подлете к Дворцовой площади в Петербурге в районе проведения репетиции парада Победы упал неизвестный БПЛА. В тот же день в Белгородской области сбили беспилотник Shark. До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы ПВО сбили дрон, летевший в небе над регионом. 3 мая обломки крыла беспилотника, двигатель и небольшую воронку рядом нашли в Коломне.

После попытки атаки дронов на Кремль 3 мая в экстренные службы Москвы поступили десятки сообщений от жителей о замеченных в небе беспилотниках.