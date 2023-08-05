Нес 450 кг тротила: новые детали атаки ВСУ на танкер в Керченском проливе

Фото: Mohammed Mohammed/XinHua/Global Look Press

Морские дроны атаковали гражданский российский танкер SIG в Керченском проливе, несколько членов экипажа получили травмы, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В МО РФ эту информацию пока не комментировали. Какие повреждения получил корабль?

Что случилось в Керченском проливе ночью 5 августа

В ночь на 5 августа в нескольких СМИ появились сообщения о взрывах возле Крымского моста. Владимир Рогов заявил, что идет массированная атака со стороны ВСУ. По его словам, три надводных дрона были уничтожены в Керченском проливе. МО РФ эту информацию не комментировало.

Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале написал, что не может подтвердить данные о взрывах в районе Крымского моста. Он призвал не нагнетать ситуацию. По его словам, сигнал «Тревога» в районе моста через Керченский пролив иногда объявляется по два или три раза в день. Минобороны России информацию об атаке на переправу не комментировало.

Чуть позже журналисты ТАСС со ссылкой на Морской спасательно-координационный центр заявили, что в Керченском проливе во время атаки беспилотниками был поврежден танкер. По информации источника, экипаж находится в безопасности, к месту происшествия прибыли два буксира. По словам Владимира Рогова, детонация из-за взрыва на корабле была видна с полуострова. Именно это местные жители приняли за взрыв в районе населенного пункта Яковенково недалеко от Крымского моста, отметил он. Минобороны эти данные пока не комментировало.

Утром 5 августа глава СБУ Василий Малюк высказал свое мнение об атаке дрона на танкер в Керченском проливе, намекнув на причастность Украины к случившемуся.

«Любая „бавовна“, происходящая с кораблями РФ или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу. Более того, такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и полностью законны», — заявил он.

Сколько взрывчатки нес дрон ВСУ

По словам источника украинского отделения Би-би-си в СБУ, атака дрона на российский танкер SIG была совместной операцией службы и военно-морских сил Украины. Он рассказал, что беспилотник нес 450 кг тротила.

Какие повреждения получил танкер SIG после атаки ВСУ

Федеральное агентство морского и речного транспорта сообщило, что корабль получил пробоину. На борту находилось 11 человек, пострадавших нет, разлива топлива не произошло. По информации ведомства, сообщение о ЧП появилось примерно в 00:28. Пробоина образовалась в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта. Судно находилось на южном подходе к Керченскому проливу.





Как Россия может ответить ВСУ и защитить свои корабли

Вчера ночью, 4 августа, Новороссийск впервые подвергся нападению дронов с начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Сообщалось, что два морских безэкипажных катера противника атаковали большой десантный корабль (БДК) «Оленегорский горняк» и противодиверсионный катер «Суворовец». Российские моряки уничтожили БПЛА противника.

Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов считает, что дозорные рубежи из специальных гидроакустических буев могут выявлять беспилотные катера ВСУ.

«Чтобы обнаружить их прямо на воде, можно задействовать акустические буи. Их используют против подводных лодок. Они и катер услышат, и беспилотник. Их можно выставлять целыми дозорными полями или рубежами», — предложил он.

Адмирал призвал не ждать украинские беспилотники у российских военных баз, а заранее наносить удары по местам их сборки еще на территории противника.

«Нам надо вести глубокую разведку, выяснять места производства ударных беспилотников и их спуска на воду, а потом сразу наносить по ним удар либо перехватывать во время их перехода по морю», — добавил Комоедов.

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