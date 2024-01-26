ВСУ несут крупные потери под Артемовском: новости СВО на вечер 26 января

Фото: МО Украины

Дислоцированные под Артемовском украинские подразделения несут серьезные потери и сдаются в плен, заявил старший снайпер группировки российских войск с позывным Киря. По его мнению, на ситуацию сильно влияет плохая коммуникация в рядах ВСУ. Военнослужащий уточнил, что украинские солдаты не передают друг другу критически важную информацию.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 26 января, читайте в материале NEWS.ru.

Пленный украинский военнослужащий Руслан Попов, который служил пулеметчиком в 14-й бригаде ВСУ «Червона калина», сообщил, что в подразделении Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении осталось в строю порядка 3% от состава пехоты. Он рассказал, что подразделение прибыло в Запорожье в мае прошлого года. К активным штурмовым действиям перешло в середине лета. Однако последние месяцы из-за потерь оно находится в обороне.

США получили от России тайный сигнал по Украине

Агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором говорится о готовности Москвы к переговорам по будущему Киева, в том числе по переговорам о мерах безопасности Украины. Авторы публикации утверждают, что соответствующее предложение Россия передала США по неофициальным каналам.

В публикации говорится, что российский лидер «может быть готов» отказаться от настаивания на нейтральном статусе Украины и даже, возможно, согласится на ее присоединение к НАТО. Bloomberg утверждает, что взамен этого Москва потребует от Киева окончательного признания утраченных территорий, в том числе Донбасса и Крыма.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию агентства, заявил, что Россия не отказывается от своей позиции, согласно которой Украина не должна вступать в военно-политической блок НАТО. По словам представителя Кремля, эта информация никоим образом не соответствует действительности.

Инструкторы НАТО обучают ВСУ в Хмельницком и Житомире

Инструкторы НАТО продолжают обучать военнослужащих ВСУ, это происходит на украинских базах в Житомире и Хмельницком, заявил военный эксперт подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, обучение ведут кадровые военнослужащие из США, Великобритании, Германии и Франции.

На этих базах идет подготовка мобилизованных граждан для формирования высокоэффективных подразделений. Мужчина отбирали по физическим параметрам и морально-волевым качествам, подчеркнул офицер.

Фото: US Army

Шойгу раскрыл причины увеличения числа снарядов для ВС России

Эффективная работа Минобороны России и правильная организация деятельности оборонно-промышленного комплекса позволили в разы нарастить выпуск боеприпасов и вооружения в 2023 году, заявил глава ведомства Сергей Шойгу. За год России удалось расширить и модернизировать мощности ОПК, попутно увеличив производительность труда. Многие предприятия при этом получили новые цеха, линии и участки.

Российские ученые разработали новый дрон-конвертоплан «Ловкий», способный развивать самую высокую скорость среди дронов, используемых в зоне СВО, сообщил гендиректор компании «Хардберри-РусФактор» Алексей Герман. По его словам, БПЛА разгоняется до 160 км/ч, а порой и до 200 км/ч.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин опубликовал видео артобстрела позиций украинской армии в районе населенного пункта Спорное в ДНР. На опубликованной записи с дрона видно, как российские войска наносят удары. По словам эксперта, огонь по ВСУ вели артиллеристы из 6-й бригады Южной группировки войск ВС РФ.

На Украине предложили отправлять украинских депутатов на военную подготовку

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия выступил с предложением отправлять украинских госслужащих и депутатов на военную подготовку с целью мотивировать украинцев не бояться мобилизационных мероприятий. По словам парламентария, подготовка чиновников, в отличие от остальных граждан, может быть лишь частичной.

В Белгороде откроют мемориал в память о погибших 30 декабря

Монумент в память о гражданах, погибших в результате обстрела Белгорода со стороны Украины 30 декабря, появится на месте стихийного мемориала, который обустроили сами жители, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Установка мемориала будет произведена по запросу жителей.

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