«Все больше намеков»: Ходаковский о перемирии с Украиной Ходаковский: в прессе все больше намеков на перемирие с Украиной

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В прессе появляется все больше намеков на то, что перемирие с Украиной будет заключено, написал в Telegram-канале замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский. При этом о точных сроках речи не идет, добавил он.

В качестве аргументов он привел провал наступления ВСУ, грядущую осень с дождями и утрату интереса со стороны Запада. По словам Ходаковского, общество постепенно готовят к принятию перемирия.

В последнее время в прессе все больше намеков на возможное перемирие. Никто не называет точных сроков, но следуя какой-то логике пророчат перемирие зимой или ближе к зиме, — написал он.

При этом более вероятно, что перемирие будет означать именно приостановку конфликта с его последующим возобновлением, указал он. Россия в это время сможет восполнить военные убытки самостоятельно, а Украина не способна сделать это без помощи Запада, поэтому именно от него будет зависеть дальнейшее развитие ситуации.

Если запад наигрался в войну и удовлетворился результатом, либо разочаровался Украиной, как средством его достижения — сценарий будет один. Если запад выберет продолжение — придется найти в себе силы, чтобы сломать хребет противнику вопреки желанию Запада, — заключил Ходаковский.

Ранее США выступили за проведение переговоров по Украине в Саудовской Аравии. Официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер не стал уточнять, кто именно примет участие в планируемой встрече.