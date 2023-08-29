Врач прописала здоровой россиянке уколы от рака на 10,5 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач подделала анализы здоровой россиянки Анастасии и назначила ей дорогостоящие уколы от смертельной болезни на сумму 10,5 млн рублей, сообщает Telegram-канал Mash. Родители девушки пожертвовали недвижимостью и бизнесом ради нескольких процедур, однако когда выяснилось, что медик их обманула, нарушившая клятву Гиппократа женщина стала недоступна. Мошенницу объявили в розыск.

В 2020-году у девушки обнаружили доброкачественную опухоль. Ее мать рассказала об этом своей подруге Ольге Дементьевой, которая работала врачом в той же больнице, где девушка сдавала анализы.

Доктор заявила, что срочно необходимо пересдать анализы во избежание серьезных последствий для здоровья. После этого она сообщила семье об обнаружении раковых клеток в крови Анастасии, которые могут стать активными в любой момент.

Дементьева сообщила семье о лекарстве от рака, которое способно исправить эту ситуацию, и назвала сумму в 10,5 млн рублей, подчеркнув, что она знает, где его достать. Родители девушки не располагали такой суммой, из-за чего были вынуждены продать квартиру в Приморье и часть бизнеса ради «спасения» дочери.

Псевдо-врач провела 10 сеансов лечения на дому, ставя девушке уколы с неизвестной жидкостью, после чего пропала.

Анастасия заново сдала анализы, которые показали хорошие результаты, при этом позднее выяснилось, что «плохие пробы» были подделкой. Семья девушки обратилась в полицию.

Пенсионер из хакасского города Черногорска ранее отдал мошенникам около 600 тысяч рублей, чтобы «очистить ауру». Ему позвонила незнакомая женщина, представившаяся помощницей сильного экстрасенса. Она рассказала 72-летнему мужчине, что его проблемы со здоровьем возникли из-за сглаза, и пообещала, что ему помогут избавиться от дурного влияния.