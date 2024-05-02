Возвращение россиян помогает экономическому росту страны Bloomberg: вернувшиеся россияне обеспечили до трети роста ВВП

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Россияне, покинувшие страну в 2022 году, начали массово возвращаться, и такая тенденция благотворно влияет на экономический рост РФ, пишет Bloomberg. Обратный поток граждан обеспечил примерно треть роста ВВП в прошлом году (3,6%) и помогает справляться с санкциями. При этом вернувшиеся работники составляют лишь около 0,3% от числа занятых.

Во-первых, вернувшиеся мигранты, как правило, получают более высокую заработную плату и заняты в отраслях с высокой добавленной стоимостью. <...> Во-вторых, вернувшиеся работники повышают активность внутри страны <...> вместо того, чтобы тратить свои доходы за границей. Последнее также означало смягчение оттока капитала из России в течение 2023 года, — сказал экономист Алексей Исаков.

По данным сервиса релокации Finion, в Россию вернулись 40–45% граждан. Многим из них в РФ предложили должности и заработные платы значительно выше, чем за рубежом. Вернувшиеся работники повышают экономическую активность внутри страны. Они тратят доходы в России, способствуя развитию ориентированных на потребителя отраслей, таких как бытовые услуги, розничная торговля и недвижимость. Эксперты утверждают, что тенденция с возращением релокантов сохранится.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что работа по переселению соотечественников в Россию, особенно из стран с недружественными правительствами, ведется на постоянной основе. Дипломат напомнила, что с 1 января 2024 года будет введен в силу институт репатриации.