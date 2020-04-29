ВОЗ: лёгкая форма коронавируса стала драйвером пандемии

https://static.news.ru/photo/f29307e6-8add-11ea-b51f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вызванное коронавирусом заболевание протекает в лёгкой форме более чем в 60% случаев, что способствует масштабному распространению эпидемии, в том числе и в России. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

Этот коронавирус адаптировался под человека. Он не убивает своих носителей в таком количестве, что позволяет ему распространяться среди населения и заражать всё больше людей, — сообщила ТАСС Вуйнович.

Вуйнович рассказала, что ближневосточный респираторный синдром (MERS) убивает примерно половину заразившихся, так что они не успевают передать вирус, а при лёгкой форме его носители часто ведут обычный образ жизни, много контактируют с другими людьми, заражая их.

Очень много людей не понимают, что у них есть какая-то симптоматология, но всё равно вирус есть, и он распространяется. И это драйвер эпидемии, — подчеркнула Вуйнович.

Как писал NEWS.ru, в ходе пандемии коронавируса может быть несколько плато, сообщила Вуйнович. Прирост заболевших в России в день сейчас от 5% до 7%, а раньше он составлял от 20% до 25%. Российские власти могут ослабить карантин только через две недели.

По данным на 30 апреля, в России зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек.