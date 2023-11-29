Вопрос о возвращении Сталинграда надо выносить на общенародный референдум

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Волгоградская областная дума вновь начала ставить вопросы о переименовании Волгограда в Сталинград. Но будем называть вещи своими именами. Речь идет не столько о городе, сколько о личности Иосифа Виссарионовича Сталина. Возвращение нынешнему Волгограду имени вождя ничего не преобразит в жизни горожан. Но радикально изменит исторический и личностный статус Сталина. Это стало бы актом реабилитации «отца народов».

Не секрет, что наше общество неоднородно по своим убеждениям. Время от времени возникают дискуссии то по теме возможного выноса из мавзолея и предания земле тела Владимира Ильича Ленина, то по поводу установки памятников военачальникам Белой армии. Недавний скандал с бюстом барона Врангеля в Ростове-на-Дону вновь подтвердил: в обществе сохраняется внутренний мировоззренческий раскол. Он пролегает в границах между сторонниками коммунистических убеждений, либералами и условными «монархистами». Это, конечно, довольно грубо и не отражает всего спектра и нюансов философии нашего народа.

Мы научились жить мирно

Но за долгие годы мы научились сосуществовать и в целом сохранять черты консолидированного гражданского общества. Начавшаяся в феврале 2022 года СВО не могла не затронуть основы взаимоотношений между государством и народом. Это было очень трудное решение не только в военном плане. Самым важным было то, какой будет реакция народа, не разорвет ли его по тем швам, которые, хоть и не кровоточат, но пока никуда не исчезли. К счастью, в этой сложнейшей ситуации мы стали свидетелями реальной консолидации общества. Те немногочисленные группы наших соотечественников, схлынувших за границу и критикующих оттуда свою страну, — это погрешность не только в математическом понятии этого слова.

На раскол в российском обществе по-прежнему уповали и уповают на Украине. На это нацелена и вся западная пропагандистская машина. Нам хорошо известны примеры лжи и дезинформации, которые буквально тиражируют европейские СМИ. А с какой целью, по-вашему, идут обстрелы Белгородской и Курской областей России, летят дроны на столицу? Задача та же: вызвать недовольство, протесты населения. Посеять сомнение, недоверие к справедливости и уместности СВО.

Нужно подумать

Казалось бы, причем здесь вновь возникшая идея переименования Волгограда в Сталинград? Лично я принципиально ничего плохого в этом не вижу. Но я отчетливо осознаю, что это может нарушить хрупкий баланс между людьми разных убеждений. Поскольку отношение к личности Сталина уж точно не сближает его сторонников и противников. Сегодня достаточно посмотреть комментарии простых людей к новости о том, что готовы поправки в закон о переименовании города, чтобы убедиться — это крайне болезненная тема, она вызывает бурю эмоций.

И конечно, эта новость прозвучала в диссонанс выступлению президента Владимира Путина на заседании Всемирного русского народного собора, резко выступившего против любых попыток внести раскол в общество. Не думаю, что власти Волгограда имели в виду нечто подобное. Просто следовало бы хорошенько задуматься о своевременности не только действий по переименованию, а даже самой дискуссии на эту тему.

Общенациональный референдум?

И здесь важно вот еще что. Разумеется, Волгоградская облдума, подготавливая референдум, имеет в виду проведение его среди жителей области. А не кажется ли вам, что этот вопрос выходит за рамки местной компетенции? По-моему, это тема для всероссийского обсуждения. Разумеется, когда будут решены куда более неотложные задачи, стоящие перед страной.

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