Володин назвал цель России на Украине

Целью специальной военной операции России на Украине является спасение людей и демилитаризация, заявил в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он добавил, что Соединённые Штаты всегда находятся там, где есть их экономические интересы.

США всегда находятся там, где есть их экономические интересы. Когда Вашингтон начинает учить РФ и вводит санкции, пусть начнёт с себя. Наши цели — обеспечение безопасности, спасение людей, денацификация и демилитаризация Украины. Большая разница, — написал Володин.

Он напомнил, что 19 лет назад Соединённые Штаты вторглись в Ирак, где погибли, по разным оценкам, до полумиллиона человек.

Во всемирную историю фальсификаций навсегда вошла пробирка с якобы образцами биологического оружия, которую показывал международному сообществу тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл, убеждая в необходимости военной операции, — отметил спикер нижней палаты парламента.

Володин напомнил, что 20 марта исполнилось 11 лет, как США развязали военные действия против Ливии.

Ранее спикер Госдумы потребовал от Соединённых Штатов и стран НАТО прекратить поставки оружия и отправку наёмников на Украину. В своём Telegram-канале он написал, что Западу, если он желает мира, правильно было бы направлять средства не на военные поставки Киеву, а на оказание гуманитарной помощи населению.

Володин подчеркнул, что каждый день украинские националисты «используют гражданское население как живой щит», прикрываясь женщинами и детьми. По словам спикера нижней палаты парламента, оружие, боеприпасы им поставляют страны НАТО, а наёмники, «пополняющие ряды батальонов националистов, вербуются на территории стран Североатлантического альянса с согласия их руководства».

Политик добавил, что когда Байден и его коллеги по НАТО призывают к миру, «они в первую очередь должны начать с себя». По его словам, именно по их вине отдаляется возможное урегулирование ситуации на Украине через путь её демилитаризации и денацификации. Володин также заявил, что они не хотят, чтобы эта страна стала независимой, внеблоковой.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.