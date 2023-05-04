Военный эксперт заявил о фактическом контрнаступлении ВСУ Военный эксперт Дандыкин связал диверсии в России с началом контрнаступления ВСУ

Фото: МО Украины

С точки зрения активной террористической деятельности на территории России можно считать, что анонсируемое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже началось, заявил NEWS.ru военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он отметил, что в последнее время возросла интенсивность обстрелов городов и поселков Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР).

С точки зрения активной террористической деятельности можно считать, что да, [началось контрнаступление ВСУ], с учетом атаки на Севастополь и вчерашнего события (атаки беспилотников на Кремль. — NEWS.ru). Сейчас диверсии для Киева — главное составляющее контрнаступления. Вдобавок возросла интенсивность обстрелов по городам и поселкам ДНР и ЛНР. Я думаю, мы близки к тому, что на определенных направлениях ВСУ что-то попытаются сообразить, — полагает Дандыкин.

Ранее военный аналитик Борис Джерелиевский заявил, что ВСУ начинают переходить к террористическим актам. Он напомнил об ударах по нефтебазам под Севастополем, в Темрюке, подрывах железнодорожных путей. По мнению эксперта, смена тактики ведения боевых действий объясняется тем, что теракты дешевле и не ведут к большим жертвам среди военных. Джерелиевский считает, что подобных эпизодов будет все больше и больше.