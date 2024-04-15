Военный эксперт указал на особенности корректируемых бомб России Полковник Матвийчук: корректируемые бомбы точнее попадают в цель

Фото: МО РФ

Особенностью российских корректируемых бомб стало то, что теперь их полет может корректировать пилот, рассказал в беседе с Lenta.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, такие бомбы позволяют более точно попадать в цель.

Военный эксперт объяснил, что это обычные бомбы вакуумного исполнения и объемного взрыва, которые раньше применялись в качестве бомб свободного падения. Теперь они оснащены специальными модулями управления.

Это такая конструкция, которая открывается при сходе бомбы с направляющей, по команде летчика снаряд планирует до цели. Летчик может корректировать полет. Дальность пуска такой бомбы составляет от 50 до 60 км, — отметил Матвийчук.

Такие бомбы наносят невосполнимый ущерб противнику, добавил полковник. Кроме того, они позволяют сохранить жизнь экипажу самолета, поскольку он не выходит в зону ПВО.

Ранее Анатолий Матвийчук рассказал, что искусственный интеллект, который управляет турелью, начали активно использовать для защиты танков. По его словам, в современных отечественных танках появляются зенитные орудия на дистанционном управлении. Полковник отметил, что такие технологии увеличивают живучесть танков и защищают их от дронов.