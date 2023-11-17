Военный эксперт рассказал, как ВС РФ уничтожат флот морских дронов Украины Кнутов: России придется совершенствовать борьбу с морскими дронами из-за ВСУ

Фото: МО РФ

Российскому военно-промышленному комплексу придется совершенствовать оружие для борьбы с подводными беспилотниками из-за развития флота морских дронов ВСУ, заявил в комментарии NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. При этом он отметил, что использование такой военной техники очень затратно для армии.

[Украинские подводные дроны] созданы на базе британских дронов для разминирования, но стоимость одного такого дрона — $450 тысяч. Поэтому применение такого дрона — удовольствие достаточно дорогое. В любом случае они появляются у Украины, и создание кораблей, способных бороться с такими дронами, по сути противолодочных, которые могут по акустическим сигналам обнаружить местонахождение дрона и применить подводные мины для уничтожения, — это направление сейчас придется совершенствовать, как и создание сетей, которые закрывают проходы для подобного рода подводных аппаратов в акватории наших морских баз, — заявил Кнутов.

Эксперт отметил, что в появлении флота морских дронов нет заслуги президента Украины Владимира Зеленского. Он считает, что к этому в большей мере причастны США, Германия и Великобритания.

Такой флот существовал в целом ряде стран НАТО, существует и у нас, на параде ВМФ в Санкт-Петербурге шел фрегат в сопровождении двух морских дронов, и это было показано на весь мир, — рассказал эксперт.

16 ноября Зеленский заявил о создании флота морских дронов ВСУ. По его словам, это первый в мире подобный флот на территории Черного моря.