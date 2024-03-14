Военный эксперт рассказал, как Россия готовится защищать Арктику Военэксперт Перенджиев: Россия давно готовится к схватке за Арктику

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Россия давно готовится к схватке за Арктику, заявил NEWS.ru военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, формирование арктических войск, создание спецобмундирования и военной техники ведется с 2011 года.

Россия давно готовится к схватке за Арктику. <...> У нас система государственного управления тоже создана для защиты Арктики, — сказал эксперт.

Однако, по его словам, подготовка к противостоянию должна вестись активнее, тем более после вступления стран Западной Европы в НАТО, таких как Швеция и Финляндия.

В прошлом году по этой причине наше правительство издало постановление о создании семи опорных населенных пунктов вдоль Северного морского пути. По сути, это можно назвать военно-гражданской инфраструктурой, которая создается не только для защиты, но и освоения Арктики, — отметил Перенджиев.

Ранее военный эксперт объяснил, что США хотят заполучить залежи нефти, газа и других полезных ископаемых, а также сохранить возможность контроля над Северным морским путем. Поэтому Америка готова противостоять России и Китаю, рассматривающим Арктику как стратегически важный регион, добавил он.

В то же время Вашингтон стал обращать больше внимания на подготовку армии к войне в Арктике и приступил к активному обучению солдат действиям в холодном климате, сообщил Business Insider. По данным источника, так США готовится бросить вызов России и Китаю.