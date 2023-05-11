Военный эксперт раскрыл особенности большого украинского дрона «Фурия» Эксперт Дандыкин: украинский БПЛА «Фурия» является аналогом российского «Орлана»

Фото: athlonavia.com

А1-С «Фурия» – украинский многофункциональный военный беспилотный летательный аппарат, который используется для разведки и корректировки огня, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, это аналог российского дрона «Орлан», дрон способен лететь со скоростью в 100 км/час.

Неплохой летательный аппарат с ценовой стоимостью порядка $110 тысяч, используется много. Он аналогичен нашему «Орлану-10», который мы тоже используем эффективно в разведывательных целях. Это корректировка артиллерийского огня, скорость 100 км, как у знаменитого «кукурузника» (Ан-2), бомбардировщика времен ВОВ, — сказал Дандыкин.

Эксперт добавил, что сейчас Украина использует очень много беспилотников, как своих, так и зарубежного производства, в том числе, США.

«Фурия» сейчас используется в боях под Марьинкой, — резюмировал он.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на 7 мая ВСУ направили на Крым и Севастополь более десяти беспилотников. Он отметил, что БПЛА были обезврежены. Губернатор уточнил, что в результаты атаки объекты в Севастополе не пострадали.