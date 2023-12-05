Военный эксперт оценил новые методики Минобороны по защите от дронов Военэксперт Кнутов заявил об эффективности методики по защите танков от дронов

Новые методики Министерства обороны России по защите танков и БТР от дронов демонстрировались на форуме «Армия-2023», это дает положительный результат, что доказывает опыт проведения специальной военной операции на Украине, заявил NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, подобные меры работают.

Все это демонстрировалось на форуме «Армия-2023». Стояли танки, у которых на крыше были установлены специальные глушилки для дронов. Танки были оборудованы антидроновыми козырьками, специальными сетями, которые сокращают радиолокационную и тепловую заметность танка. Теперь это должно стать не какими-то отдельными экземплярами, а нормой в войсках, поэтому и вышло такое указание. Я могу сказать, что это работает, — сказал Кнутов

Минобороны РФ опубликовало методические рекомендации по защите техники от беспилотников. Предлагается оборудовать БТР и танки модулями дополнительной защиты крыши башни и защитными сетками, а также оснащение БТР и танков средствами радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации, электронных систем FPV дронов.

Ранее Кнутов рассказал, что беспилотный летательный аппарат «Ланцет» не видим ни для радаров, ни для тепловизоров. Это происходит за счет того, что дрон полностью выполнен из композитных материалов и имеет электродвигатель.