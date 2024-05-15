Военный эксперт назвал российскую ракету «почти Судного дня» Военэксперт Кошкин: российскую «Булаву» можно считать ракетой почти Судного дня

Фото: МО РФ

Практически ракетой Судного дня можно считать российскую «Булаву», рассказал Lenta.ru военный эксперт полковник в отставке Андрей Кошкин. По его словам, разработки ракеты велись с 1998 года.

История с «Булавой» длинная, ее долго испытывали. Тот же «Циркон» прошел значительно быстрее. Но «Булава» считается чуть ли не ракетой Судного дня. Она баллистическая, твердотопливная, размещается на подводных лодках высокого класса. Ее разработки идут с 1998 года, — объяснил эксперт.

Полковник отметил, что стартовый вес ракеты около 37 т, а ее максимальная дальность — 9,3 тыс. км. «Булава» может быть использована для удара с океанической или морской акватории по объектам, находящимся на территории противника.

Каждый раз, когда проходят учения с ее применением, американцы следят за этим, затаив дыхание, — заключил Кошкин.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования «Булава» способна одним ударом уничтожить небольшое государство, равное по размеру, например, Великобритании. Он подчеркнул, что данный вид вооружения Россия будет использовать только в ответ на применение другими странами ядерного оружия.