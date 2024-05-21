Военный эксперт нашел позитивный момент в аресте генерала Попова Эксперт Сивков: арест Попова означает, что вооруженные силы очищают от коррупции

Фото: МО РФ

Иван Попов

В аресте бывшего командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова можно найти позитивный момент, сказал в беседе с NEWS.ru доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков. По его словам, если генерала действительно арестовали за мошенничество, значит, в армии выявляют людей, совершивших должностные преступления.

Виновен ли Попов, решит суд, пока он только арестован. Я могу только констатировать, что ведется большая работа по очищению вооруженных сил от коррупции, — разъяснил Сивков.

Он также отметил, что если генерала действительно любили и уважали солдаты, то они могут выступить с заявлением с поддержкой в его адрес. Тем не менее он все равно должен ответить перед судом, если будет доказана его вина, подчеркнул эксперт. Сивков напомнил, что Попов — не первый арестованный генерал: ранее под стражу взяли главу кадрового управления министерства обороны Юрия Кузнецова и замминистра обороны Тимура Иванова.

Очевидно, что господин Иванов не мог проворачивать свои дела без поддержки определенной команды. Других арестов пока не было, поэтому рано говорить о том, кто виновен. Но еще неизвестна судьба гражданских лиц, занимающих высшие должности в Минобороны, например, заместителей министра Татьяны Шевцовой и Алексея Криворучко, — намекнул эксперт.

Ранее стало известно, что в отношении генерала Ивана Попова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». По данным следствия, Попов с сообщниками продавали полученный в рамках гуманитарной помощи металл, предназначенный для строительства инженерных сооружений 58-й армии. Предварительно, сумма ущерба составила около 100 млн рублей.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что эти обвинения похожи на фейк, потому что генерал «лучше всех действовал в начальной стадии СВО» и ушел на повышение. В поддержку Попова высказались Telegram-каналы. Grey Zone пишет, что Попов с позывным Спартак — один из самых уважаемых генералов в российской армии. Канал «Временное правительство» назвал его последователем бизнесмена Евгения Пригожина, который открыто высказывался о проблемах в армии.