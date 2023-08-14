Военные раскрыли характеристики дымовой машины, защитившей Крымский мост На форуме «Армия-2023» представили дымовую машину для защиты объектов от ракет

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

ТДА-3

На проходящем в Подмосковье форуме «Армия-2023» российские военные представили дымовую машину ТДА-3, которую использовали для задымления Крымского моста при недавней ракетной атаке ВСУ, сообщает «Царьград». Как уточняет издание, создаваемая машиной дымовая завеса обладает улучшенными защитными характеристиками.

Издание пишет, что, в отличие от аналогичных машин предыдущих поколений, создаваемая ТДА-3 дымовая завеса непрозрачна не только для излучения видимого спектра, но и для теплового излучения, надежно защищая объект от боеприпасов с тепловыми головками самонаведения.

При этом, как следует из технических характеристик установки, доступных на сайте производителя, время развертывания машины, поставленной на шасси КАМАЗ-5350, составляет около 5 с половиной минут, а время выхода на рабочий режим — всего 90 секунд.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о попытке ВСУ атаковать Крымский мост зенитными ракетами С-200, переделанными в ударный вариант. Российскими средствами ПВО украинские ракеты были своевременно обнаружены и перехвачены в воздухе. Разрушений и пострадавших нет. В защите моста принимала участие и дымовая установка ТДА-3.