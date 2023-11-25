Военэксперт заявил, что Украина намерена устроить ядерную катастрофу в РФ Эксперт Дандыкин допустил, что Украина может устроить ядерную катастрофу в РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Заявления Вооруженных сил Украины свидетельствуют о том, что они готовят против России теракты, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, основной целью ВСУ являются новые регионы РФ, а также атомные электростанции.

По заявлениям ВСУ можно судить, они, несомненно, готовят теракты. Больше всего они нацелены на территории новых регионов России, так как все не могут смириться, что пришлось оставить эти земли. <...> Еще одна из миссий украинских военных — это атаковать наши АЭС. Они надеются победить Россию, устроив ядерную катастрофу. В частности, ранее взорвали Каховскую ГЭС, не знаю, почему они и Каменскую ГЭС не атаковали. Она находится на подходе к Киеву, могли бы ударить по ней и потом кричать, что это русские сделали. Нам ничего не остается, как быть начеку по всех отношениях и помнить, что противник не дремлет, — считает собеседник.

Дандыкин добавил, что нельзя исключать повторения истории, как с военкором Владленом Татарским, который погиб при взрыве в кафе. Эксперт напомнил также, как недавно погибла актриса, которая выступала на концерте в Донецке.

Кроме таких пакостей, им больше ничего не остается, то есть они переходят на террористическую акцию, — объяснил он.

Ранее Дандыкин сообщил, что погодные условия и плохая видимость помешают украинским дронам атаковать территории России зимой. Эксперт подчеркнул, что беспилотники могут легко потерять связь со спутниками, особенно при хорошей работе средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).