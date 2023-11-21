Военэксперт: ударное ядро у БПЛА «Ланцет» — ошибка терминологии Военэксперт Тимошенко: никакого ядра новый «Ланцет» не выстреливает

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Разговоры об использовании ударного ядра в новой модификации беспилотника-камикадзе «Ланцет» вызваны путаницей в терминологии среди людей, слабо разбирающихся в военной технике, рассказал NEWS.ru военный эксперт полковник в отставке Михаил Тимошенко. По его словам, «Ланцет» уничтожает вражескую технику кумулятивной струей раскаленного до состояния плазмы газа, образующейся после подрыва снаряда, при этом никакого физического «ударного ядра» не требуется.

Разница между кумулятивной струей и «ударным ядром» чисто в терминологии. То, что у нас привыкли называть кумулятивной струей, на Западе называют ударным ядром раскаленных газов. У нас еще с 1970-х годов существуют такие мины, которые поражают в борт цель с расстояния 50 метров. Поражают кумулятивной струей. То же самое делают и «Ланцеты», — рассказал Тимошенко.

Он пояснил, что сейчас принято защищать технику сетчатыми экранами от ударов дронов, взрывающихся при соприкосновении с целью. А новые «Ланцеты» взрываются на расстоянии от цели и точно направляют на нее кумулятивную струю благодаря имеющемуся на каждом дроне лазерному целеуказателю-дальномеру. Он позволяет точно вычислить дистанцию подрыва и направление кумулятивной струи.

А разговоры про ударное ядро пошли от кальки с зарубежной терминологии и от непонимания гражданскими этих терминов. Потому что появился термин про ударное ядро впервые в 1980-х годах, когда в НАТО начали использовать разведывательно-ударный комплекс Аassault Вreaker, который атаковал цели зарядами, пробивающими броню кумулятивной струей. А у нас сейчас кто-то, не разобравшись, принял «ударное ядро» за чистую монету. Но физически там никакого ядра, которое бы выстреливалось, нет, — рассказал Тимошенко.

Ранее в различных СМИ появились известия о том, что новая модификация дрона-камикадзе «Ланцет» поражает цели ударным ядром. Известия были основаны на публикации западного издания Business Insider.