Военэксперт рассказал о причинах задержки в работах на «Адмирале Нахимове» Воеэксперт заявил, что ремонт крейсера «Адмирал Нахимов» может затянуться из-за СВО

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» у пирса завода «Севмашпредприятие», 2010 год

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Адмирал Нахимов» в 1999 году встал на модернизацию и должен был вступить в строй в 2024 году, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, из-за спецоперации на Украине окончание ремонта может сдвинуться на более поздний срок.

«Адмирал Нахимов» выходил в море еще в 90х, но достаточно быстро встал к стенке на Севмаше. Конечно, бывает так, что дешевле построить новый корпус, чем переделать старый, но в данном случае выбрали все- таки модернизацию. И в строй он должен был вступить в следующем году. Но в силу того, что сейчас проходит СВО, сроки могут сдвинуться, — заявил Дандыкин.

До этого Дандыкин заявил, что тяжeлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» является самой большой боевой платформой в мире. По его cловам, таких крейсеров нет даже у США, после того как они отказалиcь от линкоров.

Ранее СМИ писали, что аналогичный «Адмиралу Нахимову» крейcер «Петр Великий» могут вывести из боевого состава Военно-морского флота из-за финансовой нагрузки, связанной c модернизацией корабля и его ремонте. Официально эта информация не подтверждалась.