Военэксперт раскрыл ответ России поставщикам ATACMS на Украину Эксперт Леонков: поставщиков ATACMS для ВСУ приравняют к участникам конфликта

Фото: defense.gov

Ракета ATACMS

По поставщикам ракет ATACMS на Украину может быть принято такое же решение, как по тем, кто передавал ВСУ истребители F-16, предположил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с NEWS.ru. Он напомнил про слова президента РФ Владимира Путина, который заявил, что аэродромы стран — помощников Украины в этом случае станут законной целью для ВС России.

Но то, что мы готовы выйти за пределы украинского конфликта, говорил наш президент, комментируя поставки самолетов F-16 и то, что взлетать они будут с территории Румынии и Польши. Тогда наш президент сказал, что аэродромы этих стран будут нашими законными целями. По поставкам ракет ATACMS может быть принято такое же решение, как и по самолетам F-16, — отметил Леонков.

Вместе с тем эксперт отметил, что открытым вопросом остается то, какие ракеты будут переданы Украине. По его словам, до этого поставляли снаряды с кассетной частью, теперь же ВСУ могут получить боеприпасы с фугасным компонентом, вероятнее всего, их Украина начнет применять против городов РФ. При этом эксперт отметил, что для Киева это будет иметь серьезные последствия.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны — участницы Евросоюза имеют зенитные ракетные системы Patriot на своих складах, государствам необходимо расконсервировать эти ЗРК и отправить их Украине. По его мнению, Европе не стоит рассчитывать только на Соединенные Штаты.