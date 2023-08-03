Военэксперт предостерег россиян от новых атак украинских беспилотников Военэксперт Онуфриенко: случаи налетов дронов будут повторяться чаще по мере неудач Украины на фронте

Атакой беспилотников Киев хочет напугать население Москвы и других российских регионов, заявил NEWS.ru военный эксперт Михаил Онуфриенко. Комментируя новость об уничтожении семи украинских дронов в Калужской области, он призвал быть готовыми к более масштабным террористическим налетам беспилотников противника на объекты гражданской инфраструктуры России.

Вопрос защиты от беспилотников — это как вечное соревнование щита и меча. Проблема в том, что ни абсолютное оружие, ни абсолютную защиту от него сделать невозможно. Поэтому да, будут все более частые и мощные налеты на нашу территорию. Причем они будут учащаться по мере того, как противник несет неудачи на фронте, — подметил Онуфриенко.

Эксперт подчеркнул, что нельзя недооценивать украинские беспилотные аппараты, будь это кустарные «самоделки» или серьезные дроны, поставляемые странами НАТО. По его словам, все они способны долететь до своей цели.

Нам нельзя поддаваться шапкозакидательским настроениям, что мы всех одной левой, а все украинские беспилотники примитивны. Ничего подобного. Какие бы примитивные они ни были, у них не стоят задачи поразить какой-то военный объект или склад боеприпасов. Военные объекты защищены. Речь о том, что беспилотник прилетит и упадет где-нибудь в городе. Где — без разницы. Ведь задача — запугать население, — предостерег Онуфриенко.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о семи сбитых украинских дронах на территории региона. Информацию об уничтожении беспилотников системами ПВО подтвердило Министерство обороны РФ. Ранее президент Украины Зеленский пообещал нанести сильные удары по России.