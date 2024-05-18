Военэксперт поставил точку в спорах о местоположении Суровикина Военэксперт Суконкин: западные СМИ пытаются выведать у РФ данные о Суровикине

Фото: МО РФ

Сергей Суровикин

Слухи о генерале российской армии Сергее Суровикине используются западными СМИ, чтобы спровоцировать ответ официальных лиц РФ, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. По словам специалиста, таким образом страны Запада пытаются узнать его местоположение, поскольку они реально оценивают, на что тот способен.

Все шумиха вокруг Суровикина, скорее всего, разгоняется западными и украинскими СМИ с подачи спецслужб стран НАТО, в первую очередь США и Британии. Они пытаются понять, где он находится на самом деле, пытаются вывести Россию на определенные ответы. Все слухи: где Суровикин? В России ли, в Африке ли или где-то еще — все призвано спровоцировать ответ официальных лиц России, — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что на Западе пристально следят за всеми крупными военачальниками ВС РФ, пытаются отследить все передвижения, даже если они, в данный момент, не присутствуют в зоне СВО и не принимают определенные решения.

Назначат его или нет в итоге может сказать только верховный главнокомандующий или Генштаб. Все. Остальное — провокации иностранных спецслужб, — подытожил он.

Ранее Алексей Суконкин заявил, что генерал Сергей Суровикин хорошо известен как в России, так и за рубежом. По его мнению, именно «линия Суровикина» позволила отразить контрнаступление украинской армии во второй половине 2023 года.