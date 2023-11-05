Военэксперт описал дальнейшую судьбу крейсера «Император Александр III» Военэксперт Дандыкин: корабль «Император Александр III» прибудет на Камчатку

Фото: МО РФ

Подводный крейсер «Император Александр III», который успешно выполнил испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава», после завершения испытаний отправится на Камчатку для формирования соединений морских ядерных сил, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, речь идет о 25-й дивизии подводных лодок.

Насколько мне известно, корабль «Император Александр III» после завершения испытаний через год пойдет в Вилючинск, на Камчатку, где уже будет сформировано полноценное соединение морских ядерных сил, — это 25-я дивизия [подводных лодок], — рассказал он.

Дандыкин предположил, что Северный флот постепенно будет пополняться и другими атомоходами. Он напомнил, что в программе заложено строительство таких судов, как «Князь Потемкин», «Дмитрий Донской» и «Князь Пожарский».

За счет атомных подлодок и кораблей Россия укрепит свою безопасность, усилив возможности для противостояния любому агрессору, — подчеркнул военэксперт.

Ранее сообщалось, что подводный крейсер «Император Александр III» успешно выполнил испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава». Этот пуск был последним этапом программы государственных испытаний.