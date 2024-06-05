Военэксперт объяснил «нашествие» американских беспилотников над Крымом Военный эксперт Матвийчук: американские БПЛА прощупывают систему ПВО над Крымом

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

«Нашествие» американских беспилотников над Крымом связано с прощупыванием российской системы ПВО, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что дроны пытаются активизировать системы противовоздушной обороны. Эксперт предположил, что США готовятся к применению всех средств, переданных Украине, для нанесения ударов по объектам в Крыму.

Они хотят активизировать российские системы ПВО, когда они включаются, начинают их разведывать. Беспилотники отображают все объекты и цели, которые необходимо поразить. Я полагаю, они готовятся к применению всех средств, которые передали Украине, в первую очередь это ATACMS и Storm Shadow, для нанесения ударов по объектам Крыма, — высказался Матвийчук.

Ранее стало известно, что стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США заметили примерно в 170 км от Ялты. Дрон с позывным Forte12 двигался в западном направлении. Согласно онлайн-карте, БПЛА вылетел с авиабазы на Сицилии.

Научный сотрудник Центра Стимсона Эмма Эшфорд до этого заявила, что у России хватает возможностей и инструментов для эффективного неядерного ответа на попытки эскалации украинского конфликта. По ее мнению, США не следует питать иллюзий относительно своей безнаказанности в связи с одобрением ударов по РФ западным оружием.