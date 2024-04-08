Военэксперт объяснил, кто отвечает за безопасность Крымского моста Военэксперт Хатылев: почти все рода войск Крыма защищают Крымский мост

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крымский мост находится в общей системе обороны Крымского полуострова, рассказал NEWS.ru бывший начальник зенитно-ракетных войск, военный эксперт Сергей Хатылев. По его словам, задачи по защите моста поставлены силам противовоздушной обороны, сухопутным войскам, морским пограничникам, Черноморскому флоту, то есть практически всем родам войск, присутствующим на территории Крыма.

Мост находится в акватории Черного моря. Естественно, флот имеет тут первостепенное значение, он не должен допустить противника на дальность выстрела к этому объекту. Это касается в том числе беспилотников, ударов артиллерии и ракет. Во вторую очередь, охрана моста лежит на плечах ПВО, которая предотвращает удары по нему, — заявил Хатылев.

Также, по его словам, в обороне объекта играют роль спецподразделения, которые противодействуют ДРГ. Кроме того, железнодорожные войска тоже охраняют свои коммуникации. Въезд на мост усиленно контролируют МВД, Росгвардия и гражданские структуры.

Риски атаки моста и его обрушения всегда остаются, потому что вывод из строя этого объекта — это вероятностное событие. Вооруженные силы России и органы охраны правопорядка понижают эту вероятность, проводя соответствующие мероприятия. Это касается не только потенциальных атак ВСУ, но и стихийных бедствий, которые могут повредить мост, — сказал Хатылев.

Ранее глава военной разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Крымский мост остается приоритетной целью Украины. Он добавил, что этот объект хорошо защищен, поэтому Киев не сможет его уничтожить.